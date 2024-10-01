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Vezirköprü Kaymakamı İtfaiyecilik Haftası'nı Kutladı

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Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla itfaiyecilerle bir araya geldi, modern itfaiye binası ve ekipmanlarının gururunu paylaştı.

Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla itfaiyecilerle bir araya geldi.

Kaymakam Kaya, İtfaiye Grup Amirliğinde düzenlenen programda, ilçede modern bir itfaiye binası ve ekipmanları bulunduğunu belirterek, "İlçemizde çıkacak orman yangınlarına ve diğer yangınlarına hiç tereddüt etmeden müdahale edecek ekiplerimiz olduğuna eminiz. İlçe mülki idare amiri olarak hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha haftanızı kutluyorum." dedi.

Vezirköprü İtfaiye Grup Amiri Salih Tanrıverdi ise Sultan 3. Murat döneminde gönderilen fermanda yangınların önüne geçebilmek adına her evin önünde büyük fıçı dolusu su ve evinin damına kadar ulaşacak merdiven bulundurulmasının istendiğini anlatarak, "Yangından kaçılmaması, yangınla mücadele edilmesi gerektiği de yazılmıştır. Bu, teşkilatımız adına ilk resmi belgemiz olarak kabul edilmektedir. Vezirköprü genelinde 2 istasyonumuz ve grup amirliğimiz ile kırsaldaki müfrezemizde 5 yangın aracımız, 5 rütbeli olmak üzere 25 personelle 7/24 çalışma esasıyla hizmetinizdeyiz." ifadesini kullandı.

Programa Samsun İtfaiye Daire Başkanı Ertan Özcan, Vezirköprü Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Kınay, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Onur İstanbul, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mutlu Toptaş ile itfaiye personeli katıldı.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel

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