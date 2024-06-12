Vezirköprü Kadın Orkestrası Yaza Merhaba Konseri

Vezirköprü'de 2012 yılında oluşturulan Vezirköprü Kadın Orkestrası, bu yılki konserini gerçekleştirdi.

Çeşitli meslek gruplarından yaşamında herhangi bir enstrüman çalmamış kadınlardan oluşan orkestra, öğretmen müzisyen Reşat Gümüş tarafından çalıştırılıyor.

Yıl sonunda konser veren ve bu yıl tamamen öğretmenlerden oluşan Kadınlar Orkestrası, Vezirköprü Belediye Kültür Merkezi'nde "Yaza merhaba" sloganıyla sahne aldı.

Kadınlar Orkestrası'na Largo Müzik ve Mavi Düş toplulukları da eşlik etti.

Konsere Belediye Başkanı Murat Gül ile davetliler katıldı.