Vezirköprü İtfaiye Haftası Kutlandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye Grup Amirliği, İtfaiye Haftası dolayısıyla düzenlediği programla itfaiye personelini ve geçmişini kutladı. Katılımcılar, itfaiye hizmetlerinin önemine vurgu yaptı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye Grup Amirliğinde İtfaiye Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

İtfaiye Haftası dolayısıyla düzenlenen kahvaltı programına Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Kınay, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Onur İstanbul, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mustafa Yaşar, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ertan Özcan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, Vezirköprü İtfaiye Grup Amiri Salih Tanrıverdi, eski Vezirköprü İtfaiye Grup Amiri Alper Çoruh ile itfaiyeciler katıldı.

Kaymakam Kaya, modern bir itfaiye binası ve ekipmanları bulunduğunu belirterek, "İlçemizde çıkabilecek orman ve diğer yangınlara ekiplerimizin tereddütsüz müdahale edeceğinden eminiz. İtfaiye Haftası'nı kutluyor, tüm ekibimize teşekkür ediyorum." dedi.

Özcan ise teşkilatlarının köklü geçmişi bulunduğuna dikkati çekerek, "Canı pahasına mücadele veren gönüllerin teşkilatı olan itfaiye 310 yıllık kadim bir geçmişe sahiptir. 1714 yılında emme tulumbanın icadıyla temelleri atılan teşkilat, 25 Eylül 1923'te belediyelere devredilerek yeni bir döneme girmiştir. Canla başla çalışan Vezirköprü itfaiye ekibine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Tanrıverdi de Osmanlı döneminden bu yana yangınla mücadelenin önemine değinerek, "Sultan III. Murat döneminde gönderilen bir fermanda her haneden evinin önünde fıçı dolusu su bulundurması ve evinin damına ulaşacak merdiven temin etmesi istenmiştir. Bu belge, teşkilatımızın ilk resmi kaynağı olarak kabul edilmektedir." diye konuştu.

Programda, emekli olan itfaiye personeline plaket de verildi.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
