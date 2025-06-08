Vezirköprü-Durağan Kara Yolu Tekrar Çift Yönlü Ulaşıma Açıldı

Vezirköprü-Durağan Kara Yolu Tekrar Çift Yönlü Ulaşıma Açıldı
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Samsun'un Vezirköprü-Durağan kara yolunda dağdan düşen taşlar nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, temizlik çalışmalarının ardından çift yönlü olarak tekrar açıldı.

Samsun'da dağdan düşen taşlar nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı Vezirköprü-Durağan kara yolu, çift yönlü ulaşıma açıldı.

Dün dağdan kopan kaya parçalarının yola düşmesiyle trafiğin tek şeritten kontrollü sağlandığı Vezirköprü-Durağan kara yolunda, çalışmalar tamamlandı.

Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, kaya parçalarının yola düştüğü ihbarı üzerine ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini belirtti.

Olayda yaralanma ve can kaybının yaşanmadığını aktaran Kaya, "Karayollarını aradık, hemen geldiler, hızlı şekilde müdahale ettiler. Burası zaten heyelan bölgesi, 1 ay önce yine heyelan meydana geldi, bu ikinci oldu. Jandarma ve Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından yol temizlendi ve kullanıma açıldı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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