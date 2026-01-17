Haberler

Vezirköprü Devlet Hastanesinde 40 yıllık personele veda

Güncelleme:
Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde 40 yıl görev yapan Mehmet Himmet için mesai arkadaşları tarafından düzenlenen veda yemeğinde, sağlık çalışanları onun değerli katkılarını ve uzun yıllar boyunca gösterdiği uyumlu çalışmayı kutladı.

Vezirköprü Devlet Hastanesinde 40 yıl görev yapan ve emekliye ayrılan Mehmet Himmet için mesai arkadaşları tarafından veda yemeği düzenlendi.

Hastanenin farklı birimlerinde uzun yıllar görev yapan Himmet, mesai arkadaşlarıyla uyumlu çalışmasıyla tanınıyordu.

Düzenlenen programda konuşan sağlık çalışanı Turgay Akyüz, Mehmet Himmet'in hastane çalışanları arasında özel bir yere sahip olduğunu belirterek, "Hastanemizin çalışkan, sevilen ve herkese yardımcı olan isimlerinden Mehmet Himmet'i emeklilik hayatına uğurluyoruz. Onun yeri her zaman ayrı olacak." dedi.

Himmet ise meslek hayatında güzel anılar biriktirdiğini dile getirerek, "Önemli olan görev yaptığınız yerlerden ayrılırken geride hoş bir seda bırakabilmektir. Bu özel günde beni yalnız bırakmayan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
