Vezirköprü'de Yol Yapım Çalışmaları Devam Ediyor

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Belediye Başkanı Murat Gül'ün öncülüğünde sıcak asfalt çalışmalarına hız verildi. Hedef, ilçedeki yolları daha konforlu ve güvenli hale getirmek.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

İlçede Köprülüler Caddesi'nde Vezirköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen sıcak asfalt çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Murat Gül, yolların daha konforlu hale getirilmesi için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Bu kapsamda Köprülüler Caddesi'nde sıcak asfalt çalışması yaptıklarını vurgulayan Gül, "Hemşehrilerimizin daha güvenli, daha konforlu ve uzun ömürlü yollara kavuşması için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
