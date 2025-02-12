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Vezirköprü'de Yaban Hayvanlara Destek: Yem Bırakıldı

Vezirköprü'de Yaban Hayvanlara Destek: Yem Bırakıldı
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, soğuk kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için dernek üyeleri ve Milli Parklar görevlileri tarafından yem bırakıldı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Vezirköprü Avcılar Derneği üyeleri ve Milli Parklar görevlileri soğuk kış şartlarında doğada yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için yem bıraktı.

Kunduz Yaylası yolu üzerinde yer alan mesire alanları ile Saraycık yolu kenarında, yabani hayvanlar için yemlikler içerisine kuş yemi, farklı bölgelere ise atık yemek ve ekmek bırakıldı.

Vatandaşların üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydeder Dernek Başkanı Mecit Keskin, "Yiyecek bulmakta zorlandıkları bu karlı günlerde tüm halkımızın doğada yaşayan dostlarımızı düşünmeleri ve duyarlı davranmaları gerekiyor. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen İlçe Kaymakamı Özgür Kaya ve Belediye Başkanı Murat Gül ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü çalışanlarına teşekkürlerimi iletiyorum." dedi.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
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