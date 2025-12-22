Vezirköprü'de SYDV Mütevelli Heyeti'nin muhtar üyeleri seçildi
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetinde görev alacak muhtar üyeleri seçildi. Yağınözü Mahallesi Muhtarı Ahmet Düzenli ve Ayvalı Mahallesi Muhtarı İbrahim Seçgin, yapılan oylamada seçimi kazandı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti'nde görev alacak muhtar üyelerin belirlenmesi amacıyla seçim yapıldı.
Vezirköprü Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan SYDV Müdürü Ahmet Akdoğan, Vakıf tarafından yürütülen sosyal yardımların aralıksız sürdüğünü belirterek, ihtiyaç sahibi vatandaşların durumlarının muhtarlar aracılığıyla vakfa bildirilmesi halinde gerekli desteğin sağlanacağını ifade etti.
Yapılan oylama sonucunda, Yağınözü Mahallesi Muhtarı Ahmet Düzenli 91 oy, Ayvalı Mahallesi Muhtarı İbrahim Seçgin ise 83 oy alarak SYDV Mütevelli Heyeti'nin muhtar üyeliğine seçildi.