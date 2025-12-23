Haberler

Vezirköprü'de otopark ve meydan projesi için ilk adım atıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vezirköprü ilçesinde otopark ve meydan projesi çerçevesinde ilk çalışmalar başlatıldı. Yıkım süreci, belediye tarafından gerçekleştirilen ihale sonrası başladı. Proje ile ilçe modern bir meydan ve otopark kazanacak.

Vezirköprü ilçesinde uzun süredir planlanan otopark ve meydan projesi kapsamında ilk çalışmalar başlatıldı.

Proje çerçevesinde, Amasya Şeker Fabrikası Vezirköprü Bölge Müdürlüğü binası ile eski Öğretmenevi'nin yıkım süreci, Vezirköprü Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ihale sonrası başladı.

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, Belediye Meclisi üyeleriyle birlikte yıkım alanında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gül, yapılacak projeyle ilçeye modern ve ferah bir meydan kazandırılacağını belirterek, aynı zamanda Vezirköprü'nün önemli sorunları arasında yer alan otopark ihtiyacına da çözüm sağlanacağını ifade etti.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 harfli markette skandal! Az kalsın çocuğuna yedirecekti

3 harfli markette skandal! Az kalsın çocuğuna yedirecekti
Ela Rümeysa Cebeci iddiasına başsavcılıktan yanıt

Gündemi sarsan Ela Rümeysa Cebeci iddiasına başsavcılıktan yanıt
Yok artık Barış Alper! 74 metreyi kaç saniyede koştuğuna inanamazsınız

Yok artık Barış Alper! 74 metreyi kaç saniyede koştuğuna inanamazsınız
Doktordan boş yatağa uzanan hastaya feci dayak

Doktordan nefes darlığı çeken hastaya feci dayak! Sebebi de skandal
3 harfli markette skandal! Az kalsın çocuğuna yedirecekti

3 harfli markette skandal! Az kalsın çocuğuna yedirecekti
Meclis'teki yumruklu kavga sonrası CHP'den özür

Meclis'teki yumruklu kavga sonrası CHP'den özür geldi
Çanakkale'de eski karı koca silahla öldürüldü

Eski karı koca otoparkta vurularak öldürüldü
title