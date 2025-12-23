Vezirköprü'de otopark ve meydan projesi için ilk adım atıldı

Vezirköprü ilçesinde uzun süredir planlanan otopark ve meydan projesi kapsamında ilk çalışmalar başlatıldı.

Proje çerçevesinde, Amasya Şeker Fabrikası Vezirköprü Bölge Müdürlüğü binası ile eski Öğretmenevi'nin yıkım süreci, Vezirköprü Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ihale sonrası başladı.

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, Belediye Meclisi üyeleriyle birlikte yıkım alanında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gül, yapılacak projeyle ilçeye modern ve ferah bir meydan kazandırılacağını belirterek, aynı zamanda Vezirköprü'nün önemli sorunları arasında yer alan otopark ihtiyacına da çözüm sağlanacağını ifade etti.