Vezirköprü'de Muhtarlık'tan Ücretsiz Düğün ve Cenaze Hizmeti

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Çanaklı Mahallesi Muhtarlığı, vatandaşlara düğün, cenaze ve özel günlerde kullanmaları için çadır, masa ve sandalye temin ediyor.

İlçe merkezindeki Çanaklı Mahallesi Muhtarı Yunus Emre Yiğit, düğün, cenaze, mevlit ve özel günlerde ihtiyaç duyulan masa, sandalye ve çadırları aldıklarını söyledi.

Bu hizmeti hiçbir ücret talep etmeden sunduklarını anlatan Yiğit, "Mahalle sakinlerimizin yağıştan veya sıcaktan korunmaları, aynı zamanda kalabalık organizasyonlarda masa ve sandalye ihtiyacını karşılamak amacıyla hiçbir ücret talep etmeden bu hizmeti sunuyoruz. Unutulması mümkün olmayan, hüzünlü ve mutlu günlerinde yanlarında olmak, onlara katkı sağlamak bizleri mutlu ediyor." dedi.