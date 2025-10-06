Vezirköprü'de Mevlid-i Nebi Haftası Programı Gerçekleştirildi

Haberler

Vezirköprü İlçe Müftülüğü, Mevlid-i Nebi Haftası ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla bir etkinlik düzenledi. Konferans öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu, haftanın önemine dair sinevizyon gösterimi yapıldı.

Vezirköprü İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında program gerçekleştirildi.

Vezirköprü Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve haftanın önemine ilişkin sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi.

Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, "Peygamberimiz ve Aile Ahlakı" konulu konferansında, Hz. Muhammed'in aile bireyleriyle ilişkilerini ve aile içi ahlak anlayışını örneklerle anlattı.

İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya, İl Müftüsü Seyfullah Çakır'a teşekkür ederek kendisine hediye takdim etti.

Programa, Belediye Başkanı Murat Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Nurettin Edis, Halk Kütüphanesi Müdürü Kani Yılmaz, kamu kurumlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / İrfan Ağca
500
