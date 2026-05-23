Haberler

Vezirköprü'de liseler arası münazara yarışması yapıldı

Vezirköprü'de liseler arası münazara yarışması yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında düzenlenen liseler arası münazara programında 9 liseden 16 takım yarıştı. Vezirköprü Fen Lisesi birinci olurken, dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde "Liseler Arası Parlamenter Münazara Programı" düzenlendi.

Vezirköprü Kaymakamlığı himayesindeki program, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde Gençlik Merkezi tarafından gerçekleştirildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen program, Vezirköprü Gençlik Merkezi ve Köprülü Mehmet Paşa Spor Salonu'nda yapılan kura çekiminin ardından başladı.

9 liseden 16 takımın katıldığı münazara programında öğrenciler, bilgi ve hitabet yeteneklerini sergiledi.

Yarışma sonunda Vezirköprü Fen Lisesi öğrencileri İlayda Fatma Coşar ve Ayşe Mehlika Yıldız'dan oluşan takım birinci, Köprülü Mehmet Paşa Anadolu Lisesi öğrencileri Nehir Pahal ile Musab Halitoğlu ikinci, Elemnur Tekbaş ve Berra Naz Akyol'dan oluşan Vezirköprü Fen Lisesi'nin ikinci takımı da üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, Gençlik Merkezi Müdürü Mecit Keskin ve okul müdürleri tarafından verildi.

Program sonunda öğrencilerle bir araya gelen Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, bu tür organizasyonların gelenekselleşmesinin gençlerin gelişimine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: AA / İrfan Ağca
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı

CHP'li belediye başkanına silahlı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

Kılıçdaroğlu kameralar önünde partililere söz verdi
Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim

Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

''Bu gidişatı durdurmak için geliyorum'' diyen Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi

Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi

Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı

Böyle bir denklemde ne yapacak? Erbakan, tarafını açıkça belli etti
Yeniden başkan seçilen Dursun Özbek'ten ilk mesaj

Verdiği mesaj taraftarları çıldırtır
Müzisyen Ferman Toprak: Kimsenin ekmeğiyle oynamadım

Müzisyen Ferman Toprak: Kimsenin ekmeğiyle oynamadım
Sumud filosunda ağır işkence iddiası: Aktivistler yaşananları tek tek anlattı

Sumud aktivistleri gözaltındayken yaşadıkları İsrail zulmünü anlattı
Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi

Yıllar sonra neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var...
''Siz Türkler ırkçısınız'' diye paylaşım yapan Oulai'den yeni açıklama

''Türkler ırkçı'' diye paylaşım yapmıştı! Olayın aslı başka çıktı