Haberler

Vezirköprü'de hayırsever iş insanının yaptırdığı 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu açıldı

Vezirköprü'de hayırsever iş insanının yaptırdığı 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hayırsever iş insanı Ahmet Kavas tarafından yaptırılan Kamile Kavas 5 No'lu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu törenle hizmete açıldı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hayırsever iş insanı Ahmet Kavas tarafından yaptırılan Kamile Kavas 5 No'lu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmete açıldı.

Maliye Hazinesine ait 1039 metrekarelik alana inşa edilen istasyonun bahçesinde düzenlenen açılış töreninde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Özgür Kaya, burada yaptığı konuşmada, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında yapımı tamamlanan istasyonun ilçeye hayırlı olmasını temenni ederek, "İnsan hayatına dokunan her yatırım, geleceğe yapılan en büyük yatırımdır. Bu önemli hizmetin ilçemize kazandırılmasında emeği bulunan Ahmet Kavas ve ailesine teşekkür ediyorum." dedi.

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül de ilçeye yeni bir sağlık tesisinin kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, katkılarından dolayı Ahmet Kavas ve emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras da 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarının acil durumlarda umut, güven ve hayat kurtaran merkezler olduğunu belirterek, "Bu istasyonun bağışçımız Ahmet Kavas tarafından memleketine kazandırılması bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır. Yıllar sonra burada bulunan kişiler değişse de Kamile Kavas 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edecektir." dedi.

Hayırsever iş insanı Ahmet Kavas da istasyonun Vezirköprü'ye hayırlı olmasını dileyerek katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya'nın yaptığı duanın ardından açılış kurdelesi kesildi.

Açılışa, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Seyfettin Turğut, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Yasin Sağlam, Vezirköprü Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mevlüt Güven ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / İrfan Ağca
60 milyar TL'lik operasyon! 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı

4 şirket ve çok sayıda akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
ABD'yi sarsan patlama! 300 ton TNT gücüyle infilak etti

ABD'yi ayağa kaldıran patlama! 300 ton TNT gücüyle infilak etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kökünü kazıyacağız' demişti! Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı

"Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Türkiye'nin Dünya Kupası'nı kazanma ihtimali

İşte Dünya Kupası'nı kazanma ihtimalimiz
Aile katliamı! 6 kişiyi öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti

Aile katliamı! 6 kişiyi öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti
ASELSAN A Milli Takım'ın ana sponsoru oldu

ASELSAN'dan A Milli Takım'a dev destek
Galatasaray Icardi'nin kararını bekliyor

Dananın kuyruğu kopuyor!

İran'da tecavüz suçlusu 3 kişi idam edildi

Sapıkların kalemi tek tek kırıldı
Alanya’da bir restoranda sergilenen performans turistleri şaşkına çevirdi

Turistleri şaşkına çeviren görüntü
KKTC'den Ebola virüsüne karşı yeni tedbirler

KKTC'den ölümcül virüse karşı yeni tedbirler