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Vezirköprü'de firari hükümlü yakalandı

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 6 ayrı suçtan 23 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, silahlı tehdit, kasten yaralama, kullanmak için uyuşturucu satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, hırsızlık, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından toplam 23 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.T'yi saklandığı yerde yakaladı.

Gözaltına alınan firari hükümlü, tutuklanarak Vezirköprü Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Vezirköprü Samsun Güvenlik Cezaevi Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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