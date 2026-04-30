Vezirköprü'de enerji altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışma yapılıyor

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde enerji altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışma yürütülüyor.

İlçede 2026 yılı içinde 400 milyon liralık bütçe ile başlatılan çalışmaların 2030 yılına kadar 2 milyar 722 milyon liraya ulaşması öngörülüyor.

Yapılacak yatırımlarla ilçedeki enerji altyapısının modernize edilmesi, elektrik kesintilerinin en aza indirilmesi ve arıza durumlarında daha hızlı müdahale edilmesi hedefleniyor.

AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Muzaffer Çil, söz konusu yatırımın ilçe açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Güçlü altyapı, kesintisiz ve kaliteli enerji hedefiyle hayata geçirilen bu yatırımlar sayesinde ilçemizde daha az kesinti, daha hızlı müdahale ve daha yüksek enerji kalitesi sağlanacaktır. Bu, Vezirköprü'müzün geleceği açısından son derece önemli bir adımdır." dedi.

Çil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere milletvekilleri Mehmet Muş, Çiğdem Karaaslan, Yusuf Ziya Yılmaz, Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu ile AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ve YEDAŞ Bölge Müdürlüğüne desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / İrfan Ağca
