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Vezirköprü'de Emekli Öğretmenler Onuruna Yemek Programı Düzenlendi

Vezirköprü'de Emekli Öğretmenler Onuruna Yemek Programı Düzenlendi
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Vezirköprü'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmenler için bir yemek programı gerçekleştirildi. Kaymakam Özgür Kaya ve diğer yetkililer, öğretmenlerin toplumdaki önemli rolünü vurguladı.

Vezirköprü'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmenler onuruna yemek programı düzenlendi.

Şahinkaya Uygulama Oteli'nde düzenlenen yemeğe Kaymakam Özgür Kaya, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata, Milli Eğitim Şube Müdürü Erkan Ulaşır, CHP İlçe Başkanı Nazım Kale ile emekli öğretmenler katıldı.

Kaymakam Kaya, öğretmenlerin vatana nice öğrenciler yetiştirdiğini belirterek, "Hepinizin ellerinden ayrı ayrı öpüyorum. Sizlerle bir arada olmak, bizim için büyük bir gurur, mutluluk. Öğretmenlerimizin her dönemin gizli kahramanları olduğunu biliyoruz. Bütün kahramanlarımızın Öğretmenler Günü kutlu olsun." dedi.

Özata da öğretmenliğin emekli olduktan sonra da devam eden bir meslek olduğunu anlatarak, "Bu anlamda biz sizleri meslek büyüğümüz ve rehberimiz olarak görüyoruz. Katılımdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
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