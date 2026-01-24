Vezirköprü'de sosyal destek ve eğitim odaklı çalışmalar sürüyor

Vezirköprü Kaymakamlığı öncülüğünde yürütülen sosyal destek ve eğitim odaklı çalışmalar devam ediyor.

Kaymakam Özgür Kaya'nın koordinasyonunda sürdürülen çalışmalarla öğrencilerin eğitimden kopmasının önlenmesi, fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi ve akademik ile sosyal gelişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda düzenli olarak gerçekleştirilen okul ziyaretleri, vatandaş bildirimleri ve kurumlar arası iş birliğiyle elde edilen bilgiler titizlikle değerlendiriliyor.

Eğitimden kopma riski taşıyan veya sosyal sorunlarla karşı karşıya olan çocuklar erken aşamada tespit edilerek, rehberlik servisleri, okul yönetimleri ve ailelerle koordinasyon içinde gerekli koruyucu ve destekleyici adımlar atılıyor.

Yürütülen çalışmalarla yalnızca akademik başarıyı artırmak değil, çocukların sosyal gelişimlerini güçlendirilmesi ve sağlıklı bir eğitim ortamı içinde geleceğe hazırlanmaları amaçlanıyor.

Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, çalışmaların çok sayıda somut örneğinin bulunduğunu söyledi.

Bir okul ziyareti sırasında öğretmenlerle yapılan görüşmede, bir öğrencinin çeşitli nedenlerle okula devam konusunda zorlandığı ve devamsızlık nedeniyle derslerinden geri kaldığının tespit edildiğini anlatan Kaya, "Öğrencinin akademik potansiyelinin yüksek olduğunun belirlenmesi üzerine bireysel takip süreci başlatıldı. Rehberlik servisleriyle koordinasyon sağlandı, aile sürece dahil edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavda başarı elde ederek nitelikli bir fen lisesine yerleşti. Eğitimine başarıyla devam ediyor." dedi.

Kaya, Kaymakamlık öncülüğünde eğitimden kopma riski taşıyan her çocuğun yanında olmaya, fırsat eşitliğini güçlendirmeye ve çocukların geleceğini hep birlikte inşa etmeye kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.