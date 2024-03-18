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Vezirköprü'de Çanakkale şehitleri için mevlit okutuldu

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Vezirköprü'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünde, Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde Çanakkale şehitleri için mevlit okutuldu. Programa, Vezirköprü Kaymakamı, Belediye Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü ve siyasi partilerin ilçe başkanları katıldı.

Vezirköprü'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünde, Çanakkale şehitleri için mevlit okutuldu.

Köprülü Mehmet Paşa Camisi'ndeki mevlit programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, okunan Mevlid-i Şerif'in ardından, Çanakkale şehitleri ve tüm şehitler için dua edildi.

Programa, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Ümit Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik ile siyasi partilerin ilçe başkanları katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Vezirköprü Çanakkale 18 Mart Politika Güncel Haberler

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