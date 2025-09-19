Haberler

Vezirköprü'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mevlit düzenlendi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu.

Programda, şehitler ve merhum gaziler için dua edildi.

Programına Kaymakam Özgür Kaya, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Programın ardından Kaymakam Kaya, vatandaşlarla sohbet ederek Gaziler Günü'nün anlam ve önemine ilişkin duygularını paylaştı.

