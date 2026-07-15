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Vezirköprü'de 15 Temmuz Mevlidi

Vezirköprü'de 15 Temmuz Mevlidi
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Samsun Vezirköprü'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde mevlit programı düzenlendi. Kaymakam, müftü ve vatandaşların katıldığı programda Kur'an, Mevlid okundu ve şehitler için dua edildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde gerçekleştirilen programa Kaymakam Bayram Yıldız, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif'in okunmasının ardından 15 Temmuz şehitleri ile tüm şehitler için dua edildi.

Kaynak: AA / İrfan Ağca
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