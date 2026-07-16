Vezirköprü'de 15 Temmuz Anma Yürüyüşü

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nden akşam namazının ardından Cumhuriyet Meydanı'na kadar "Milli Birlik ve Demokrasi Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya tarafından dua edildi.

Vezirköprü Kaymakamı Bayram Yıldız, 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde şehitleri rahmetle anarak, milletin bağımsızlık ve hürriyet aşkıyla darbe girişimine karşı durduğunu kaydetti.

Belediye Başkanı Murat Gül de 15 Temmuz'un milletin birlik ve beraberliğini dünyaya gösterdiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, o gece milyonlarca insanın ay yıldızlı bayrak altında tek yürek olduğunu ifade etti.

Program kapsamında öğretmenler ve öğrenciler tarafından şiirler okundu. Vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunulmasının ardından 15 Temmuz'u anlatan video gösterimi yapıldı ve ilahi dinletisi sunuldu.

Programa Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Burak Alevli, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, Jandarma Komutan Vekili Teğmen Seyfettin Turğut, AK Parti İlçe Başkanı Muzaffer Çil, MHP İlçe Başkanı Hasan Doğru, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.