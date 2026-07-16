Haberler

Vezirköprü'de 15 Temmuz Anma Yürüyüşü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nden akşam namazının ardından Cumhuriyet Meydanı'na kadar "Milli Birlik ve Demokrasi Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya tarafından dua edildi.

Vezirköprü Kaymakamı Bayram Yıldız, 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde şehitleri rahmetle anarak, milletin bağımsızlık ve hürriyet aşkıyla darbe girişimine karşı durduğunu kaydetti.

Belediye Başkanı Murat Gül de 15 Temmuz'un milletin birlik ve beraberliğini dünyaya gösterdiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, o gece milyonlarca insanın ay yıldızlı bayrak altında tek yürek olduğunu ifade etti.

Program kapsamında öğretmenler ve öğrenciler tarafından şiirler okundu. Vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunulmasının ardından 15 Temmuz'u anlatan video gösterimi yapıldı ve ilahi dinletisi sunuldu.

Programa Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Burak Alevli, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, Jandarma Komutan Vekili Teğmen Seyfettin Turğut, AK Parti İlçe Başkanı Muzaffer Çil, MHP İlçe Başkanı Hasan Doğru, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / İrfan Ağca
90+2'de inanılmaz son! Arjantin geriden gelip İngiltere'yi devirerek finale çıktı

Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu
Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar

Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar
Göynük Kanyonu’nda kopan kaya parçası ziyaretçilerin üzerine düştü: Çok sayıda yaralı var

turizm cennetinde kopan kaya parçası ziyaretçilerin üzerine düştü
15 Temmuz darbe girişiminde yaralıları almayan hastanenin ruhsatı satışa çıkarıldı

15 Temmuz gecesi skandala imza atan hastane satılıyor
Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli

Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli
Bahçeli, futbolcu Merih Demiral'ı kabul etti

Milli futbolcudan Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret
AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı

Ne kadar yardım topladığı soruldu, verdiği rakam dudak uçuklattı
Meclis oturumunda arbede! AK Partili ismin sözleri, CHP'lileri çıldırttı

Elindekini AK Partili isme fırlattı