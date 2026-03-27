Vezirköprü Belediyesi peyzaj çalışmalarına devam ediyor

Vezirköprü Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Vezirköprü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla Fazıl Ahmet Paşa Mahallesi'nde bulunan Atatürk İş Merkezi önündeki alanların daha estetik, düzenli ve kullanışlı görünüme kavuşturulması hedefleniyor.

Su tasarrufu sağlaması ve uzun ömürlü yapısıyla dikkat çeken kuru peyzaj uygulamaları, kent estetiğine katkı sunarken bakım maliyetlerini de önemli ölçüde azaltıyor.

Belediye Başkanı Murat Gül, ilçe genelinde yaşam kalitesini artırmaya yönelik çevre düzenleme çalışmalarının planlı şekilde sürdürüldüğünü belirterek, vatandaşların daha temiz, düzenli ve modern alanlarda vakit geçirebilmesi amacıyla benzer uygulamaların farklı mahallelerde de devam edeceğini ifade etti.