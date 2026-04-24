Vezirköprü Belediye Başkanı Gül, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği encümen üyeliğine seçildi

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği encümen üyeliğine getirildi.

Birliğin 2026 yılı dönem başı meclis toplantısı, Antalya'da gerçekleştirildi. Toplantıda, gündem maddeleri içinde yer alan encümen üyelerinin seçimi de yapıldı.

Vezirköprü Belediye Başkanı Gül, seçilen encümen üyeleri arasında yer aldı.

Gül, elde edilen temsil gücüyle ilçenin kültürel değerlerinin daha geniş kitlelere ulaşacağını, turizm potansiyeline olumlu katkı sağlanacağını ifade etti.

Kaynak: AA / İrfan Ağca
