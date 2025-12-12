Vezirköprü Belediye Başkanı Gül'den Ziraat Odası Başkanı Kaya'ya ziyaret

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, kısa süre önce göreve başlayan Ziraat Odası Başkanı Gültekin Kaya'yı ziyaret etti

.Ziyarette, ilçenin tarımsal potansiyelinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar, çiftçilerin beklentileri ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar ele alındı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaya, "Göreve başladığımdan bu yana desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımıza ziyaretleri ve hediyeleri için teşekkür ederim. İlçemizin tarım alanında gelişimi için çalışırken belediyemizin yanımızda olması bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Ziyarette Gül, Kaya'ya Vezirköprü yapımı bıçak hediye etti.