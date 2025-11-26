Vezirköprü Anadolu Lisesi'nden Filistin'e Destek Kermesi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Köprülü Mehmet Paşa Anadolu Lisesi tarafından Filistin'e destek amacıyla kermes düzenlendi.

Okulun spor salonunda düzenlenen kermesi, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar ziyaret etti.

Öğrenciler tarafından hazırlanan yiyeceklerin satışa sunulduğu kermesten elde edilen gelir, Filistin'e bağışlandı.