"VEX Robotics Türkiye Şampiyonası" İstanbul'da başladı

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV), Intechne ve Educat işbirliğiyle düzenlenen dünyanın en büyük robotik organizasyonu ünvanına sahip VEX Robotics'in Türkiye Şampiyonası başladı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 120 robot takımı, ABD'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na (VEX Worlds) katılabilmek için kıyasıya mücadele edecek.

Türkiye'nin "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonu doğrultusunda gençlerin teknoloji üreten, sorgulayan ve tasarlayan bireyler olarak yetişmesini hedefleyen etkinlikte, 3 bin 500'ü aşkın öğrenci ve mentör, hazırladıkları robotlarla arenaya çıkıyor.

Lise (VEX V5) ve İlkokul/Ortaokul (VEX IQ) olmak üzere iki farklı kategoride düzenlenen şampiyonada, aylar süren bölgesel turnuvalarda başarı gösteren takımlar, mekanik tasarım, otonom yazılım geliştirme ve stratejik planlama becerilerini sergileyecek.

Dereceye giren ve ödül alan takımlar, Türkiye'yi ABD'nin St. Louis şehrinde düzenlenecek ve Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en büyük robotik turnuvası VEX Robotics World Championship'te temsil etme hakkı kazanacak.

"Başımıza icat çıkartın"

YETEV Okulları Genel Müdürü Yusuf Tüfekçi, AA muhabirine, Türkiye'nin en büyük kapalı spor salonu Sinan Erdem'de VEX Robotics Türkiye ve YETEV işbirliğiyle VEX Robotics Türkiye'nin finalini gerçekleştirdiklerini ve bundan onur duyduklarını söyledi.

Şampiyonaya 120'nin üzerinde takımın, 3 bin 500'ün üzerinde öğrenci, öğretmen ve velinin katılacağını belirten Tüfekçi, çocukların bilimi yaşaması ve hayatlarını bu çerçevede yönlendirmesi için güzel etkinlik yaptıklarını dile getirdi.

Tüfekçi, "Eskiden babaannelerimiz bize 'İcat çıkartma.' derdi. Biz çocuklarımıza, 'Lütfen başımıza icat çıkartın.' diyoruz. İşte bugün buradaki çocuklar, başımıza icat çıkartan çocuklar. Günlerce, aylarca çalışıyorlar. Her biri okulunda yüzlerce defa deneyip belki başarısız oluyorlar ama bugün bu gördüğümüz çocuklar deniyorlar." ifadelerini kullandı.

Tüfekçi, yapay zeka çağında her şeyin olabildiğince hızlı geliştiğinin altını çizerek, "Böyle bir dönemde gençlerimizi, çocuklarımızı YETEV ailesi olarak önemsiyoruz. Aslında geleceğe bilimi tüketen değil, bilim üreten yeni nesiller yetiştirmek hedefimiz. Teknolojiyi aslında üretici olarak kullanan bir nesil yetiştirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Cep telefonunun ve dijital dünyanın çocukları adeta esir ettiğini vurgulayan Tüfekçi, "Çocuklarımızı, robotlar yaparak, teknolojiyi üst düzey kullanarak ve gelecekte gerçekten insan hayatını şekillendiren, insan hayatını kolaylaştıran birey olarak yetiştirmek gibi hedefimiz var. Günün sonunda buradaki hiçbir çocuğumuz yenilmiş olmayacak. Her bir çocuğumuz sonuncu da olsa hiçbir şekilde burada yenilgi yok. Kazanan biziz, kazanan çocuklarımız ve ülkemiz oluyor." dedi.

Şampiyona, yarın sona erecek.