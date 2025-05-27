Veteriner Hekim, Sokak Hayvanlarını Ücretsiz Tedavi Edip Sahiplendiriyor

Veteriner Hekim, Sokak Hayvanlarını Ücretsiz Tedavi Edip Sahiplendiriyor
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İslahiye ilçesinde veteriner hekim Yusuf Yıldızgil, tedavisi için kliniğine getirilen sahipsiz hayvanları ücretsiz tedavi edip, sonrasında sahiplendiriyor. Yıldızgil, her türlü yardıma muhtaç hayvana baktıklarını ve sahiplendirdikleri hayvanların takibini yaptıklarını belirtti.

İslahiye ilçesinde veteriner hekim Yusuf Yıldızgil, kliniğine tedavisi için getirilen sahipsiz hayvanları ücretsiz olarak tedavisini yaptıktan sonra hayvanları sahiplendiriyor.

İslahiye Fevziçakmak Mahallesi, Reyhanlı Caddesinde faaliyet gösteren veteriner hekim Yusuf Yıldızgil, sokak hayvanlarını ücretsiz tedavi ediyor.

Yıldızgil, tedavisi tamamlanana hayvanları ise ücretsiz sahiplendiriyor.

Yıldızgil, açıklamasında, her türlü hayvana baktıklarını ifade ederek, "Yardıma muhtaç tüm hayvanları kabul ediyoruz. Sahiplendirdiğimiz kişilerin kayıtlarını tutup hayvanların sonrası için de takiplerini yapıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
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