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Verenel Derneğinden deprem bölgesine et yardımı

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Verenel Derneğinden deprem bölgesine et yardımı

Verenel Derneği Niğde Şubesince kestirilen bir büyükbaş ile 8 küçükbaş hayvanın eti Kahramanmaraş'taki depremzedelere gönderildi.

Verenel Derneği Niğde Şubesince kestirilen bir büyükbaş ile 8 küçükbaş hayvanın eti Kahramanmaraş'taki depremzedelere gönderildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, dernek tarafından hayırseverlerin desteğiyle Edikli beldesinde kestirilen bir büyükbaş ve 8 küçükbaş hayvanın eti, Kahramanmaraş'taki depremzedelere ulaştırıldı.

Şube Başkanı Cuma Küçükbıyık, depremzedelerin yanında bulunmanın, onların yarasını sarmanın ve dertleriyle dertlenmenin insanlık görevi olduğunu belirterek, "Rabbim depremde şehit olan kardeşlerimize rahmet eylesin, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifa versin. Rabbim her türlü felaketten ülkemizi, ümmeti ve tüm insanlığı muhafaza eylesin. Allah devletimize güç, kuvvet versin." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Edikli Niğde Güncel Haberler

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