Venezuelalı muhalif lider Machado, ülkedeki geçiş sürecinin yaklaştığını belirtti

Venezuelalı muhalif lider ve Nobel Barış Ödülü sahibi Maria Corina Machado, iki yıl önce yapılan devlet başkanı seçimini Edmundo Gonzalez'in kazandığını savunarak ülkede geçiş sürecinin yaklaştığını söyledi.

Machado, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki açıklamasında, Venezuela'da en son 28 Temmuz 2024'te yapılan devlet başkanı seçimini kendi adayları Gonzalez'in kazandığını öne sürdü.

Ülkede geçiş sürecinin yaklaştığını vurgulayan Machado, "28 Temmuz'da halk bize bir görev verdi ve biz bunu yerine getireceğiz. Ayağa kalk Venezuela. Geçiş süreci yaklaşıyor, halkla, halk için ve kendi ellerimizle gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

Machado, Venezuela'da değişimin "kaçınılmaz" olduğunu belirterek, "Bu ahlaki ve varoluşsal bir zaferdi. Kazanan gerçek, kazanan iyilik oldu. Bu görevi tamamlamak uzun ve çok acı verici oldu. Bunu hepimiz biliyoruz. Rejim gerçek yüzünü gösterdi. Bize zulmettiler, işkence ettiler, aşağıladılar ve öldürdüler." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan başkent Caracas'ta bir araya gelen onlarca kişi, devlet başkanlığı seçiminin bir an önce yapılması ve muhalefet lideri Maria Corina Machado'nun ülkeye dönmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Machado'nun partisi Vente Venezuela'nın (VV) çağrısıyla düzenlenen gösteriye, Caracas'ın Libertador Belediyesi ile komşu Miranda eyaletinden çok sayıda kişi katıldı.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta patlama ve uçak sesleri duyulmuş, Venezuela yönetimi patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

Dönemin ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA