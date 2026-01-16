Haberler

Venezuelalı muhalif lider Machado, Nobel Barış Ödülü'nü Trump'ın hak ettiğini savundu

Güncelleme:
Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi ve Trump'a Nobel Barış Ödülü'nü sundu. Machado, bu ödülün Trump'ın hak ettiğini savunarak, görüşmesinin çok duygusal bir an olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelen Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado, kendisine verilen Nobel Barış Ödülü'nü Trump'ın hak ettiğini savundu.

"Fox & Friends" programına konuşan Machado, Beyaz Saray'daki ziyareti sırasında Nobel Barış Ödülü'nü Venezuela halkı adına Trump'a sunduğunu belirterek, "O, bunu hak ediyor. Çok duygusal bir andı." dedi.

Machado, Trump'ın yalnızca Venezuela halkının değil tüm bölgenin özgürlüğü için önemli katkılar sunduğunu savundu.

Beyaz Saray ziyareti ve Trump'la görüşmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Machado, görüşmenin çok iyi geçtiğini belirtti.

Machado, Trump'la uzun süredir görüşmeyi arzuladığını ve konuşma fırsatı bulduğu için minnettar olduğunu dile getirerek, "Bu görüşme, Venezuela halkı adına üstlendiğim büyük bir sorumluluktu." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Machado ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, muhalif liderin kendisine Nobel Barış Ödülü'nü sunduğunu ifade etmiş ve bunun karşılıklı saygıya dayalı "çok güzel bir jest" olduğunu vurgulamıştı.

Daha önceki açıklamalarında ise Trump, "Machado'nun Venezuela'da iktidarın başına geçecek kadar halk arasında saygınlığının ve gücünün olmadığını" savunmuş ve bu sebeple Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ve hükümeti ile çalışacaklarını belirtmişti.

