Haberler

Venezuela'nın geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi'yi kabul etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Venezuela'nın geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bir araya gelerek ikili ilişkilerdeki ilerlemeleri ve yeni işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.

Venezuela'nın geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkeye resmi ziyarette bulunan Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bir araya geldi.

Başkent Karakas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te Safedi'yi kabul eden Rodriguez, görüşmeye ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Rodriguez, "Haşimi Ürdün Krallığı Dışişleri Bakanı Ayman Safedi'yi memnuniyetle ağırladık. İkili ilişkilerimizde kaydedilen ilerlemeleri değerlendirdik ve ortak alanlarda işbirliğini daha da derinleştirmek üzere yeni girişimler konusunda mutabakata vardık. Karşılıklı kalkınmayı güçlendirecek bağların inşasında ilerleme sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Safedi'nin ardından Kolombiya Maden ve Enerji Bakanı Edwin Palma'yı da kabul eden Rodriguez, "İki ülke arasında enerji alanındaki gündemi ilerletmek amacıyla görüş alışverişinde bulunduk. Halklarımızın yararına ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak yeni işbirliği fırsatlarını değerlendirdik." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı

Jandarmadan şafak operasyonu! Yüzlerce kişi yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump: Suriye'nin başına Şara'yı ben getirdim

Trump'tan Şara hakkında olay sözler: Suriye'nin başına ben getirdim
Geleneğiniz batsın! Düğünde genç erkeğe yaptırdıklarına bir bakın

Geleneğiniz batsın! Düğünde yasak falan dinlemediler
21 yıllık faili meçhul cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü

Zaman aşımına günler kalmıştı! 21 yıllık sır perdesi kalktı
Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu baba oluyor

Ünlü çiftten güzel haber: Aile genişliyor
Trump: Suriye'nin başına Şara'yı ben getirdim

Trump'tan Şara hakkında olay sözler: Suriye'nin başına ben getirdim
'Barbie kaymakam' olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı

O artık gerçek kaymakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' açıklaması

Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' mesajı