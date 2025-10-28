Haberler

Venezuela, Trinidad ve Tobago ile Enerji Anlaşmalarını Askıya Aldı

Güncelleme:
Venezuela, ABD'nin Trinidad ve Tobago'daki askeri varlığını artırmasının ardından enerji anlaşmalarını askıya aldığını duyurdu. Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Trinidad ve Tobago'yu ABD'nin etkisi altında davranmakla suçladı.

Venezuela, kuzeydoğusundaki Trinidad ve Tobago'ya ABD'ye ait bir savaş gemisinin konuşlandırılmasının ardından, ada ülkesiyle enerji anlaşmalarını askıya aldı.

ABD'nin "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle Karayipler'deki askeri varlığını artırmaya yönelik hamleleri sürerken, ABD Donanması'na ait "USS Gravely" füzesavar gemisinin 26 Ekim'de Trinidad ve Tobago'nun başkenti Port of Spain'e demirlemesine yönelik tartışmalar devam ediyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Trinidad ve Tobago'yu "ABD'nin uçak gemisi gibi davranmakla" suçlayarak, bu kapsamda ada ülkesiyle imzalanan enerji anlaşmalarının askıya alındığını bildirdi.

Öte yandan, Trinidad ve Tobago hükümeti tarafından Associated Press'e (AP) yapılan açıklamada, enerji anlaşmalarının iptal edilme ihtimali konusunda endişe duyulmadığı savunularak, "Geleceğimiz Venezuela'ya bağlı değildir ve hiçbir zaman da olmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

"USS Gravely" Port of Spain'e demirlemişti

ABD Donanması'na ait "USS Gravely" füzesavar gemisi, 26 Ekim'de Venezuela'nın kuzeydoğusundaki ada ülkesi Trinidad ve Tobago'nun başkenti Port of Spain'e demirlemişti.

İki ülkeden hükümet yetkilileri, eğitim tatbikatları yapılabilmesi için savaş gemisinin 30 Ekim'e kadar bölgede kalacağını belirtmişti.

Trinidad ve Tobago'dan üst düzey askeri bir yetkili AP'ye yaptığı açıklamada, ABD'nin bu askeri hamlesinin kısa süre önce kararlaştırıldığını söylemişti.

Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

ABD'nin bölgedeki askeri yığınağı artıyor

Yaz sonundan bu yana ABD, Gerald R. Ford uçak gemisi, 3 Arleigh Burke sınıfı destroyer, 3 amfibi saldırı gemisi, bir kruvazör ve bir kıyı savaş gemisi dahil olmak üzere bölgeye 8 savaş gemisi konuşlandırdı.

Bu gemiler, deniz piyadeleri, insansız hava araçları, uçaklar ve Sahil Güvenlik birimleri tarafından destekleniyor.

Aynı operasyon bölgesinde, çok sayıda F-35 ve diğer savaş uçakları da görev yapıyor.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
