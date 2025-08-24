Venezuela Savunma Bakanı ABD'yi Yalanla Suçladı

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ABD'nin uyuşturucuyla mücadele bahanesiyle ülkeyi "yalan" ve "sahte gerekçelerle" karalamaya çalıştığını söyledi.

Lopez, başkent Karakas'taki Bolivarcı Ulusal Milis Komutanlığı Genel Karargahı'nda düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin uyuşturucu kartelleriyle mücadele iddiasıyla Karayipler'e gönderdiği üç savaş gemisine isim vermeden değindi.

ABD'nin uyuşturucu örgütleriyle mücadele adı altında Venezuela'ya yönelik yalan ve sahte gerekçeler ürettiğini savunan Lopez, "Seferberliğin amacı, anayasanın da öngördüğü üzere, ulusal egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü korumaktır. Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler (FANB) dış tehditlere karşı vatanını kararlılıkla savunacaktır." diye konuştu.

Kolombiya'daki silahlı grupların ABD tarafından teşvik edildiğini öne süren Lopez, "Aslında uyuşturucuyla mücadele etmek istemiyorlar. Tam tersine, kuzeydeki ülkenin ekonomisini beslemek için bu trafiği sürdürmek istiyorlar. Asker, polis ve halk güçlerinin müşterek çabası Venezuela'nın uyuşturucu belasına yönelik mücadelesini pekiştiriyor. Halkın daima barışı ve istikrarı korumak için tetikte olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Lopez, yasa dışı faaliyetlerin teşvik edilmesi stratejisinin sorumlusunun emperyalizm olduğunu, ülkede yaşanan hiçbir gelişmenin tesadüf olmadığını kaydetti.

Savunma Bakanı Lopez, Kolombiya sınırında başlatılan "Catatumbo Yıldırım Operasyonu" kapsamında 500 kilogram uyuşturucu ile dört lojistik kamp ve yasa dışı gruplara ait dört kampın imha edildiğini hatırlattı.

Lopez, devam eden operasyonlara ilişkin şunları kaydetti:

"Genel verilerde FANB, şu anda 10 bin 380 personelle 9 operasyon yürütüyor. Bu operasyonlarda 10 kamp, 5 laboratuvar imha edildi, 52 bin 769 kilogram uyuşturucu ve 153 bin kilogramdan fazla kimyasal öncü madde ele geçirildi. Uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı 400 uçak ile 92 pist imha edildi, ayrıca 119 kısa namlulu ve 154 uzun namlulu silah ele geçirildi. Operasyonlarda 6 bin 284 kişi gözaltına alındı."

Lopez, silahlı kuvvetlerin uyuşturucu kaçakçılığına, yasa dışı madenciliğe ve insan ticaretine karşı tüm gücüyle mücadeleyi sürdüreceğini vurguladı.