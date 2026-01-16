Venezuela Geçici Devlet Başkanı'ndan ABD'ye Egemenlik Mesajı: "Washington'a Gidersem Başım Dik Giderim"

(ANKARA) - Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, "2025-2031 Vatan Planı"nın tanıtımı ve 2025 yıllık değerlendirme toplantısında "ulusal egemenlik" vurgusu yaparak, ABD ile ilişkilere dair açıklamalarda bulundu. Rodriguez, "Diplomasiye açık olmakla birlikte Washington'a gitmem gerekirse oraya ayakta ve başım dik giderim" ifadelerine yer verdi.

Ulusal Meclis'te düzenlenen bakanlar, üst düzey askeri komuta kademesi (FANB) ve milletvekillerinin katıldığı oturumda 2026 Yıllık Faaliyet Raporu'nu sunan Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Venezuela'nın geleceğine dair konuştu. Rodriguez, "anayasal düzenin ve devletin devamlılığının" altını çizdi.

Konuşmasında ABD ile ilişkilere geniş yer ayıran Rodriguez, "ABD ile ilişkilerimizde bir leke var ancak bunu diplomasimizle yüz yüze çözeceğiz" dedi. Venezuela'nın iç siyasetine müdahaleyi kabul etmeyeceklerini belirten Rodriguez, "Eğer Washington'a gitmem gerekirse, oraya sürünerek değil, ayakta ve başım dik giderim" diye konuştu.

"2025 yılında Chavismo her alanda konsolide olmuştur"

Rodriguez, ABD tarafından tutuklanan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun vizyonunu belirlediği 2025-2031 dönemini kapsayan, "7 Dönüşüm Stratejisi"nin ve "Vatan Planı"nın uygulanmaya devam edeceğini kaydetti. Yeni Komünal Hükümet Sistemi'ndeki ilerlemelere dikkati çeken Rodriguez, "2025 yılında Chavismo her alanda konsolide olmuştur" değerlendirmesinde bulundu.

Ülke içindeki siyasi ayrımların bir kenara bırakılması gerektiğini savunan Geçici Başkan, "Siyasi aidiyetlerin bir önemi yok, egemenliğimizi ve Cumhuriyet'in huzurunu savunmak için birlikte durmalıyız" dedi.