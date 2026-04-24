Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, af yasasının sona erdiğini açıkladı

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, siyasi suçlardan hüküm giyen veya yargılanan kişilerin serbest bırakılmasına imkan tanıyan af yasasının uygulanmasının sona erdiğini duyurdu.

Rodriguez, başkent Caracas'taki Miraflores Sarayı'nda yaptığı konuşmada, siyasi gerekçelerle tutuklu bulunan pek çok kişinin serbest bırakılmasını sağlayan af yasasının süresinin dolduğunu belirtti.

Yasanın sona erdiğini dile getiren Rodriguez, yasadan yararlanamayan veya kapsam dışında kalan dosyaların alternatif yargı mekanizmaları aracılığıyla ele alınacağını aktardı.

Rodriguez tarafından önerilen ve siyasi tutukluların toplu olarak serbest bırakılmasını içeren af yasa tasarısı 20 Şubat'ta meclis tarafından kabul edilmişti.

Cinayet, uyuşturucu kaçakçılığı, ağır insan hakları ihlalleri veya askeri isyan suçlarından hüküm giymiş kişileri kapsamayan yasa, 1999'dan bu yana Venezuela'da siyasi çatışmaların yaşandığı belirli dönemlerde işlenen suçlar için "genel ve tam af" sağlamayı amaçlamıştı.

Bunlar arasında, 2024 başkanlık seçimlerinde "siyasi nedenlerle işlenen şiddet eylemleri" de yer almıştı.