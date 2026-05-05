Venezuela Dışişleri Bakanı Gil, Hollandalı mevkidaşı Berendsen ile görüştü

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, ülkeye resmi ziyarette bulunan Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen ile bir araya gelerek ikili işbirliği olanaklarını ele aldı.

Venezuela basınında yer alan habere göre, başkent Caracas'taki Dışişleri Bakanlığı binasında gerçekleşen görüşmede taraflar, tarım, enerji ve ulaşım gibi stratejik sektörlerde ikili işbirliğinin geliştirilmesini değerlendirdi.

Görüşmede turizmin teşviki ve tarihi ticari bağların yeniden canlandırılmasıyla halklar arasında doğrudan fayda sağlayacak bir entegrasyon modeli konusunda mutabakata varıldı.

Gil, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Hollandalı mevkidaşıyla samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, Venezuela'nın iyi komşuluk politikası ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesi konusundaki kararlılığını ifade etti.

Hollanda'ya bağlı Aruba, Curaçao ve Bonaire adalarıyla turizmin geliştirilmesi konusunun da görüşüldüğünü aktaran Gil, tarım, enerji ve ulaşım başta olmak üzere çeşitli alanlarda Hollandalı şirketlerle yatırım ve işbirliği imkanlarının değerlendirildiğini kaydetti.