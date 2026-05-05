Haberler

Venezuela Dışişleri Bakanı Gil, Hollandalı mevkidaşı Berendsen ile görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, ülkeye resmi ziyarette bulunan Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen ile bir araya gelerek ikili işbirliği olanaklarını ele aldı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, ülkeye resmi ziyarette bulunan Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen ile bir araya gelerek ikili işbirliği olanaklarını ele aldı.

Venezuela basınında yer alan habere göre, başkent Caracas'taki Dışişleri Bakanlığı binasında gerçekleşen görüşmede taraflar, tarım, enerji ve ulaşım gibi stratejik sektörlerde ikili işbirliğinin geliştirilmesini değerlendirdi.

Görüşmede turizmin teşviki ve tarihi ticari bağların yeniden canlandırılmasıyla halklar arasında doğrudan fayda sağlayacak bir entegrasyon modeli konusunda mutabakata varıldı.

Gil, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Hollandalı mevkidaşıyla samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, Venezuela'nın iyi komşuluk politikası ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesi konusundaki kararlılığını ifade etti.

Hollanda'ya bağlı Aruba, Curaçao ve Bonaire adalarıyla turizmin geliştirilmesi konusunun da görüşüldüğünü aktaran Gil, tarım, enerji ve ulaşım başta olmak üzere çeşitli alanlarda Hollandalı şirketlerle yatırım ve işbirliği imkanlarının değerlendirildiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
Katar ve BAE hava sahalarını kapattı

İran'ın saldırılarının ardından iki Körfez ülkesinden aynı karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor

Şampiyon takımın başına geçiyor
Tümer Metin'den Fenerbahçe başkanlık seçimi için dev iddia! Söylediği isim 3 adayı da yarıştan düşürecek

''Eğer o isim aday olursa diğer 3 kişi de yarıştan çekilir''
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti
İran 'Savaş gemisi vuruldu' dedi, ABD yalanladı

İran "Savaş gemisi vuruldu" dedi, ABD'den jet yanıt geldi
Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor

Şampiyon takımın başına geçiyor
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti! 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda

Tatil facia ile bitti! 2 çocuk öldü, anne-baba yoğun bakımda
Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın'ın ''Kalsın'' dediği ismi yönetim istemedi

Sergen Yalçın'ın ''Kalsın'' dediği yıldız ismi yönetim istemedi