Venezuela Dışişleri Bakanı, ABD'nin askeri müdahale sürecinde Çin'i ülkesine desteği için takdir etti

Güncelleme:
Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalede bulunmasını kınayarak, Çin'in vermiş olduğu desteği takdir etti. Gil, ABD’nin askeri müdahalesinin ülkesinin egemenliğine ciddi şekilde zarar verdiğini ifade etti.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, ABD'nin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasıyla sonuçlanan askeri müdahalesine karşı Çin'i ülkesine verdiği destek için takdir etti.

Bakan Gil, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Gil, Çin'in, ABD'nin Venezuela'ya müdahalesinde ülkesinin egemenliğinin "ciddi şekilde ihlal edilmesini ve gözdağı verme eylemlerini" şiddetle kınadığını hatırlattı.

Venezuelalı Bakan, "uluslararası hukuku ve Venezuela halkının toprakları ve doğal kaynakları üzerindeki tam egemenliğini savunan Çinli yetkililerden gelen bu desteği" takdir ettiklerini belirtti.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ve eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
