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Venezuela'dan İran'a protesto notası

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Venezuela, İran'ın Caracas Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası verdi.

Venezuela, İran'ın Caracas Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası verdi.

Venezuela Dışişleri Bakanlığından, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bugün, İran'ın Caracas Büyükelçisi, Venezuela'nın kurumları ve yetkilileri hakkında yapılan aşağılayıcı ve uygunsuz açıklamalar nedeniyle bir protesto notası verilmek üzere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı." ifadesine yer verildi.

Venezuela'nın tüm ülkeler arasındaki karşılıklı saygı, eşitlik, birbirlerinin içişlerine müdahil olmama ve uluslararası hukuk prensiplerine bağlı olduğu belirtildi.

Açıklamada, notanın hangi yorumlar nedeniyle verildiğine ilişkin detay paylaşılmadı.

Kaynak: AA
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