Venezuela'dan 10 Amerikalı Serbest Bırakıldı

NEW ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela ile yapılan tutuklu takası anlaşması kapsamında 10 Amerikan vatandaşının serbest bırakıldığını bildirdi.

Rubio, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, bugün Venezuela'da gözaltına alınan 10 Amerikalıyı ülkelerine geri getiriyor. Bugüne kadar Venezuela'da haksız yere tutulan Amerikalı sayısı, dünyadaki diğer tüm ülkelerden daha fazlaydı." ifadesini kullandı.

Takas için El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'ye de çabalarından dolayı teşekkür eden Rubio, dünyanın dört bir yanında rehin tutulan veya haksız yere gözaltına alınan tüm Amerikalılar ülkelerine dönene kadar durmayacaklarını belirtti.

Rubio, ayrıca Venezuela hapishanelerinde tutulan Venezuelalı siyasi tutuklu ve hükümlülerin serbest bırakılmasını da memnuniyetle karşıladıklarını, Donald Trump yönetiminin Venezuela'da demokrasinin yeniden tesis edilmesini desteklemeye devam ettiğini kaydetti.

CNN'e konuşan iki kaynak, Venezuela'da tutulan 10 Amerikan vatandaşının, ABD'den sınır dışı edilerek El Salvador'daki yüksek güvenlikli bir hapishanede tutulan yaklaşık 250 Venezuelalının ülkelerine geri gönderilmesi karşılığında serbest bırakıldığı bilgisini verdi.