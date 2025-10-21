Venezuela'daki Maden Göçüğünde 12 Kişinin Cansız Bedeni Bulundu

KARAKAS, 21 Ekim (Xinhua) -- Venezuela'nın güneyindeki Bolivar eyaletindeki bir madende meydana gelen göçükte 12 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Bolivar Valisi Yulisbeth Garcia, pazartesi günü yaptığı açıklamada kurtarma ekiplerinin, 168 saat süren aralıksız arama çalışmalarının ardından El Callao kasabasındaki Cuatro Esquinas madeninden cansız bedenleri çıkardığını söyledi. Geçen hafta yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen göçükte 14 madencinin yeraltında mahsur kalmıştı.

Garcia, operasyonun sivil koruma yetkilileri, itfaiyeciler ve madenciler tarafından "mükemmel bir halk-ordu koordinasyonu içinde" yürütüldüğünü ifade etti.

Vali, "Yaşamını yitirenlerin ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyor ve kendilerine tam destek vereceğimizi belirtmek istiyoruz" dedi.