Venezuela'da görev yapan Türk arama kurtarma ekipleri yurda döndü

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından bölgeye giden Türk arama kurtarma ekipleri yurda döndü.

AFAD ekipleri ve araçlarını taşıyan Milli Savunma Bakanlığına (MSB) ait A400M kargo uçağı Atatürk Havalimanı'na indi.

İstanbul'a 37 kişilik AFAD personelinin yanı sıra Sağlık Bakanlığından 6 kişilik UMKE ekibi, Türk Kızılaydan 2 kişilik insani yardım ekibi, arama kurtarma köpekleri ve tam donanımlı arama kurtarma araçları da geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı bünyesindeki 22 kişilik arama kurtarma ekibi ile 3 AFAD personelinin de MSB'ye ait diğer bir uçakla Ankara'ya iniş yapması planlanıyor.

Venezuela'da 24 Haziran'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana gelmişti.

Depremden kısa süre sonra Türk arama kurtarma ekipleri insani görevlerini yerine getirmek üzere Venezuela'ya gitmişti.

Depremde 4 bin 500'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.