Haberler

Venezuela'daki Çinliler Deprem Bölgesine 1.700 Ton Yardım Malzemesi Gönderdi

Venezuela'daki Çinliler Deprem Bölgesine 1.700 Ton Yardım Malzemesi Gönderdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Venezuela'daki Çin toplumu, deprem yardım çalışmalarına destek amacıyla yaklaşık 1.700 ton yardım malzemesi bağışladı. Bağışlar, Venezuela Çin Dernekleri Federasyonu ve Çinli toplum grupları tarafından organize edildi.

KARAKAS, 30 Haziran (Xinhua) -- Venezuela'daki Çin toplumu, pazartesi günü yerel saatle 14.00 itibarıyla deprem yardım çalışmalarına destek amacıyla yaklaşık 1.700 ton yardım malzemesi bağışladı.

Venezuela Çin Dernekleri Federasyonu ve Çinli toplum grupları, ülkede yaşayan Çinlilerin katkılarıyla gerçekleştirilen bağışları organize ederek afetten etkilenen on binlerce Venezuelalı aileye destek sağladı.

Kaynak: Xinhua
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 32 şirkete el konuldu, 37 şüpheli yakalandı

Erdoğan talimatı vermişti! 32 şirkete el konuldu, onlarca gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tutuklandı

CHP'li belediye başkanı tutuklandı
Serbest bırakılan Tamar Yanrıyar'dan açıklama: Cumhurbaşkanıma canım feda

Serbest kalmasının ardından Erdoğan'la ilgili açıklaması bomba
10 ilde sahte altın operasyonu! 71 kişi gözaltına alındı

10 ilde sahte altın operasyonu! Onlarca kişi gözaltına alındı
Van'da şarampole yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Şarampole yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
Hatay'da yaya geçidi isyanı: Yurt dışında böyle yap, bak nasıl paket ediyorlar

Hatay'da yolda yürürken yaşadığı olay genç kızı isyan ettirdi
Camide 2 kişiyi bıçakla öldüren saldırganın asıl hedefi imammış

Camiyi kana bulayan saldırı! Katilin asıl hedefi bakın kimmiş
İran'da çamur volkanı faaliyete geçti

Nadir olayın adresi İran! Volkandan lav yerine bakın ne fışkırdı