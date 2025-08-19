Venezuela'da Silah ve Mühimmat Deposuna Operasyon

Venezuela İçişleri, Adalet ve Barış Bakanı Diosdado Cabello, güvenlik güçlerinin ülkenin doğusunda düzenlediği operasyonda silah ve mühimmat deposunun ele geçirildiğini duyurdu.

Başkent Karakas'ta basın toplantısı düzenleyen Cabello, güvenlik güçlerinin Miranda eyaletindeki operasyonunda yüksek kalibreli silahlar ve mühimmat içeren bir deponun tespit edildiğini söyledi.

Cabello, ele geçirilen silahları basın mensuplarına göstererek, "Sahip oldukları silah miktarı ve ateş gücü etkileyici. Arkamda gördüğünüz bir cephane fabrikası, gereken her şey, silahlar, silah parçaları, patlayıcılar ve kutu içindeki bombalar ve susturucu bile var. Tamamen öldürücü ve ölümcül 50 tüfek bulundu." ifadelerini kullandı.

Muhalif lider Maria Corina Machado ve ülkedeki aşırı sağcıları hedef alan Cabello, "Buradaki durumun sorumluluğu Maria Corina Machado ve Ivan Simonovis'e aittir. Artık hiç utanmaları yok, suç örgütleri, uyuşturucu kaçakçıları, teröristler ve paramiliter gruplarla işbirliği yapmaktan çekinmiyorlar." yorumunda bulundu.

Cabello, operasyonlara devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bunlarla ne yapacaklardı? Bu hasta sağcı faşist grupların planları neydi? Kime karşıydılar? Bu ele geçirilen silahlar, Venezuela'daki aşırı sağ grupların komplo planları için kullanılacaktı. Ulusal Silahlı Kuvvetlerimiz (FANB) ve güvenlik güçlerimizin bu tür başarıları, ülkemizde barış için mücadele eden ve endişelenen halk için de büyük bir zaferdir."