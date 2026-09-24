Haberler

Venezuela'da seçim yapılacak, Rodriguez demokratik geçiş sürecini duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+22 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, BM 81. Genel Kurulu'nda demokratik geçiş sürecinin başladığını ve seçim yapılacağını söyledi. Sürecin yargı reformları ve muhalif gruplarla diyaloğu kapsayacağını, eşit şartlarda seçim için görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkesinin diplomatik ilişkileri yeniden tesis etmeye çalıştığını belirterek ülkede "düzenli, kurumsal ve doğrulanabilir" bir demokratik geçiş sürecinin başladığını söyledi.

New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda konuşan Rodriguez, Venezuela'nın bu yıl ABD ile yaşanan "anlaşmazlığa bağlı siyasi kriz" ve 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin yol açtığı iki büyük sınamayla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Rodriguez, "hayatın acı darbelerine rağmen" Venezuela'nın bugün "yeniden doğduğunu" ifade etti.

Venezuela ile ABD arasında yakın zamanda imzalanan anlaşmaya da değinen Rodriguez, söz konusu mutabakatı iki ülke arasında şimdiye kadar imzalanan "en önemli anlaşmalardan biri" olarak nitelendirdi.

Venezuela'da seçim yapılacağını duyurdu

Rodriguez, "Venezuela'nın yeniden doğuşunu güvence altına almak amacıyla demokratik bir geçiş süreci başlattığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." diyerek bunun "düzenli, kurumsal ve doğrulanabilir bir süreç" olacağını dile getirdi.

Sürecin devlet kurumlarının gözden geçirilmesi, yargı reformları ve muhalif gruplarla diyaloğu kapsayacağını belirten Rodriguez, "Seçimler olacak." dedi.

Rodriguez, tüm tarafların "eşit şartlarda" yarışabilmesini sağlamak amacıyla siyasi görüşmelerin sürdüğünü kaydederek uluslararası topluma Venezuela'nın egemenliğine saygı göstererek bu süreci destekleme çağrısında bulundu.

Yapay zekayı "teknolojik devrim" olarak niteleyen Rodriguez, doğru şekilde kullanılması halinde yapay zekanın "genel olarak insanların yaşamında daha önce görülmemiş gelişme sağlayacağını" ifade etti.

Rodriguez, yapay zekanın amacından sapmaması için hükümetlerin ve teknoloji sektörünün önemli sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA
Yapay zeka kullanarak kamu görevlileriyle ilişkili olduğu izlenimi veren zanlı tutuklandı

Yapay zeka ile oluşturup paylaştığı fotoğraflar başını yaktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mansur Yavaş'tan istifa sonrası ilk açıklama! Adaylık sorusuna bakın ne yanıt verdi

Mansur Yavaş'tan istifa sonrası ilk açıklama
Onlyfans fenomeni Bonnie Blue bebeğinin ismini açık artırmaya çıkardı; kazanan 1,2 milyon sterlin verdi

Tartışmalı yetişkin film yıldızı bebeğinin ismini bahis sitesine sattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM İklim Zirvesi'nde çok net mesaj: Kaybedecek vaktimiz kalmadı

BM İklim Zirvesi'nde çok net mesaj verdi: Kaybedecek vaktimiz kalmadı
Reshad Strik'ten Gamze Özçelik'e aşk dolu sözler: Krallığıma bir kraliçe verdiği için Allah'a şükrediyorum

Reshad Strik'ten Gamze Özçelik'e aşk dolu sözler: Krallığıma...
Uzunköprü'de 15 kaçak göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı

Avrupa'ya gitmek için yola çıktılar! Uzunköprü'de yakalandılar
Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nden acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nden acı haber: 1 askerimiz şehit oldu
Pezeşkiyan’dan İsviçre liderine dikkat çeken hediye: ABD'nin sivil hedeflere saldırılarını belgeledi

Verdiği hediye çok ironik! Asıl mesaj sayfalarda gizli