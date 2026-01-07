Haberler

Venezuela'da Maduro'ya Yakın Üst Düzey Komutan Görevden Alındı

Güncelleme:
Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun ABD tarafından kaçırılmasının ardından güvenlik alanında yapılan değişiklikler hız kazandı. DGCIM ve Cumhurbaşkanlığı Onur Muhafızları Komutanı Tümgeneral Javier Marcano Tábata görevden alındı. Bu hamle, geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez'in güvenlik aygıtı üzerindeki kontrolü pekiştirme çabası olarak değerlendiriliyor.

Venezuela'da Devlet Başkanı Maduro'nun ABD tarafından kaçırılmasının ardından başlayan siyasi ve askeri yeniden yapılanma sürecinde, üst düzey bir görevden alma kararı daha alındı.

Yerel ve bölgesel basında yer alan haberlere göre, DGCIM ile Cumhurbaşkanlığı Onur Muhafızları Komutanlığını yürüten Tümgeneral Javier Marcano Tábata görevden alındı.

Söz konusu görevden almanın, Maduro'nun yerine geçici devlet başkanı olarak görevi devralan Delcy Rodríguez'in, güvenlik aygıtı üzerindeki kontrolü yeniden tesis etmeye yönelik adımlarının bir parçası olduğu belirtildi.

Haberlere göre, Marcano Tábata'nın yerine, geçmişte Maduro döneminde de üst düzey güvenlik görevlerinde bulunmuş olan Gustavo Enrique González López atandı.

Öte yandan bazı yerel haber siteleri ve sosyal medya kaynakları, Rodríguez'in, Marcano Tábata'nın tutuklanmasını da talep ettiğini ileri sürdü. Ancak bu iddialar Venezuela makamları tarafından resmen doğrulanmadı.

Maduro'nun ABD'ye götürülmesinin ardından Venezuela'da güvenlik kurumları, istihbarat birimleri ve ordu içindeki dengelerin hızla yeniden şekillendiği görülürken, son görevden alma kararı Maduro'ya yakın bazı isimlerin sistem dışına itilmeye başlandığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.

Latin Amerika medyasında yer alan haberlerde, Karakas'taki Miraflores Sarayı'ndan yürütülen bu önlemin, son yıllarda devlet güvenlik aygıtı içinde atılan en güçlü adımlardan biri olarak değerlendirildi. Ancak analistler, bu durumu Maduro döneminde iktidarı sürdüren "mutlak sadakat" sisteminin kesin çöküşü olarak yorumladı.

Buna karşın ABD medyasında yer alan haberlere göre, Delcy Rodríguez'in kendisinin de uzun yıllar Maduro'nun en yakın isimlerinden biri olması, sürecin bir "tasfiye"den ziyade, kontrollü bir güç yeniden dağılımı olduğu yorumlarına yol açıyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
