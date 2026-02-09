Venezuela'da en az 35 siyasi tutuklu serbest bırakıldı

Venezuela'daki insan hakları grubu, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini hedef alan askeri müdahalesinin ardından göreve gelen geçici hükümetin, en az 35 siyasi tutukluyu serbest bıraktığını açıkladı.

The New York Times gazetesinin haberine göre, Venezuela'daki insan hakları örgütü Foro Penal'in yöneticisi Alfredo Romero, cezaevlerinden serbest bırakılan siyasi tutukluların olduğunu aktardı.

Romero, geçici hükümet yetkililerinin, dün en az 35 siyasi tutukluyu serbest bıraktığını duyurdu.

Serbest bırakılanlar arasında Juan Pablo Guanipa ve Perkins Rocha gibi muhalif isimler yer aldı.

Öte yandan, geçici hükümetten konuya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Geçici hükümet, 24 Ocak'ta Venezuela'da tutuklu bulunan bazı ABD vatandaşlarını ve en az 80 siyasi tutukluyu serbest bırakmıştı.

Venezuela'daki tutuklular

Venezuela'da Nicolas Maduro yönetimi döneminde, ABD ile yürütülen müzakereler kapsamında gündeme gelen ve terör ile casusluk gibi suçlamalar yöneltilen yabancı uyruklu tutukluların cezaevlerinde tutuldukları biliniyordu.

ABD Başkanı Donald Trump, siyasi tutukluların serbest bırakılmasına ilişkin girişimlerde bulunmuş ve geçen yıl bu kapsamda özel temsilcisi Richard Grenell'i Venezuela'ya göndermişti. Gözaltına alınan 20'den fazla ABD vatandaşı yaz aylarına kadar serbest bırakılmıştı.

Trump yönetiminin Venezuela hükümetine yönelik askeri ve ekonomik baskıyı artırdığı sonraki aylarda, ülkede birkaç ABD vatandaşı daha gözaltına alınmıştı.