Venezuela'da onlarca siyasi tutuklu serbest bırakıldı

Güncelleme:
Venezuela'daki insan hakları grubu, geçici hükümetin ABD'nin askeri müdahalesinin ardından en az 80 siyasi tutukluyu serbest bıraktığını açıkladı. Geçtiğimiz haftalarda da bazı ABD vatandaşları serbest kalmıştı.

Venezuela'daki insan hakları grubu, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini hedef alan askeri müdahalesinin ardından göreve gelen geçici hükümetin, en az 80 siyasi tutukluyu serbest bıraktığını açıkladı.

BBC'nin haberine göre, Venezuela'daki insan hakları grubu Foro Penal'in yöneticisi Alfredo Romero, 24 Ocak'ta ülke genelindeki hapishanelerde serbest bırakılanlar olduğunu duyurdu.

En az 80 siyasi tutuklunun serbest bırakıldığını belirten Romero, Ağustos 2024'ten bu yana hapishanede tutulduğunu söylediği arkadaşı ile fotoğrafını paylaştı.

Romero, ilerleyen süreçte daha fazla kişinin serbest bırakılmasının güçlü ihtimal olduğunu kaydetti.

Geçici hükümet, geçen haftalarda Venezuela'da tutuklu bulunan bazı ABD vatandaşlarını serbest bırakmıştı.

Venezuela'daki tutuklular

Venezuela'da Nicolas Maduro yönetimi döneminde, ABD ile yürütülen müzakereler kapsamında gündeme gelen ve terör ile casusluk gibi suçlamalar yöneltilen yabancı uyruklu tutukluların cezaevlerinde tutuldukları biliniyordu.

ABD Başkanı Donald Trump, siyasi tutukluların serbest bırakılmasına ilişkin girişimlerde bulunmuş ve geçen yıl bu kapsamda özel temsilcisi Richard Grenell'i Venezuela'ya göndermişti. Gözaltına alınan 20'den fazla ABD vatandaşı yaz aylarına kadar serbest bırakılmıştı.

Trump yönetiminin Venezuela hükümetine yönelik askeri ve ekonomik baskıyı artırdığı sonraki aylarda, ülkede birkaç ABD vatandaşı daha gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
