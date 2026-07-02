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Venezuela'da Deprem Nedeniyle 7 Günlük Ulusal Yas İlan Edildi

Venezuela'da Deprem Nedeniyle 7 Günlük Ulusal Yas İlan Edildi
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Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, 24 Haziran'daki yıkıcı depremlerde hayatını kaybedenler için yedi günlük ulusal yas ilan etti. Depremlerde can kaybı 1.943'e, yaralı sayısı ise 10.500'ün üzerine çıktı.

KARAKAS, 2 Temmuz (Xinhua) -- Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, 24 Haziran'da meydana gelen yıkıcı depremlerde hayatını kaybedenler için yedi günlük ulusal yas ilan etti.

Rodriguez çarşamba günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin anısına, bugün saat 18.00'den itibaren yedi günlük ulusal yas ilan ediyorum. Bu zor günlerde felaketten etkilenenlerin acısını yürekten paylaşıyor, yanlarında olmaya ve onları korumaya devam edeceğimize söz veriyoruz" dedi.

Rodriguez, yaşanan büyük can kayıpları nedeniyle tüm Venezuela'nın derin bir acı ve yas içinde olduğunu vurguladı.

Resmi verilere göre salı günü itibarıyla depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı en az 1.943'e yükselirken, 10.500'den fazla kişi de yaralandı.

Kaynak: Xinhua
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