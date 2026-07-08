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Venezuela'daki Depremlerde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 3.685'e Yükseldi

Venezuela'daki Depremlerde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 3.685'e Yükseldi
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Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı 3.685'e, yaralı sayısı 16.740'a yükseldi. Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, 17.907 kişinin evsiz kaldığını ve 1.076 artçı sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.

KARAKAS, 8 Temmuz (Xinhua) -- Venezuela'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3.685'e yükselirken, 16.740 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez salı günü Telegram üzerinden yaptığı açıklamada 17.907 kişinin de evsiz durumda olduğunu söyledi.

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından, 1.076 artçı sarsıntının kaydedildiği de ifade edildi.

Kaynak: Xinhua
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