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Venezuela'daki Depremlerde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 5 Bini Aştı

Venezuela'daki Depremlerde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 5 Bini Aştı
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Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 5.069'a çıktı. Enkazdan 6.462 kişi kurtarılırken, yaralı sayısı 16.740 oldu. Başkent Karakas ve çevre eyaletlerde 107 geçici kampta 21.235 kişi barındırılıyor. 1.331 artçı sarsıntı kaydedildi.

KARAKAS, 18 Temmuz (Xinhua) -- Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 5.069'a yükseldi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, cuma günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, enkaz altından 6.462 kişinin kurtarıldığını ve yaralı sayısının 16.740 olduğunu bildirdi.

Açıklamada, 21.235 kişinin başkent Karakas ile La Guaira, Miranda ve Aragua eyaletlerinde kurulan 107 geçici kampta barındığı belirtildi.

Ülkede 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 1.331 artçı sarsıntı kaydedildi.

Kaynak: Xinhua
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